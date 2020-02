Karaloğlu: Yarışa 23 ülkeden 80 takım müracaat etti

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Tour of Antalya'da geri sayım başladı. 20-23 Şubat'ta yapılacak yarışın bu yılki teması ise 'Antalya'nın Doğal Güzellikleri' olacak.

Yarışa 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi katılacak. İlk iki yılında Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl ilk kez 2.1 kategorisinde düzenlenecek. Tour of Antalya'nın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin simgelerinden Yivli Minare önünde bisikletçilerle fotoğraf çektirdi. Vali Karaloğlu, Antalya'nın 2019 yılını turizm sayılarında elde edilen rekorla geçirdiğini söyledi. 2020 yılının ilk iki ayında önceki yıla göre turist sayısında yüzde 30 artış olmasının kent turizmi açısından olumlu bir gelişme olduğuna dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Antalya turizminde pozitif gelişimi etkileyecek etkinliklere ihtiyaç var. Tour of Antalya, UCI tarafından 2.1 kategorisinde yarışa dönüştürüldü. Bir yarışın üçüncü sezonundaki bu yükseliş kentin övünmesi gereken bir gelişme. Yarışa 23 ülkeden 80 takım müracaat etti. Çok önemli 29 takım, 174 sporcu ilk etabı Kaleiçi Limanı'nda da başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanacak etapta yarışacak" dedi.

Perşembe günü başlayıp, pazar günü ödül töreniyle sona erecek yarış etapları hakkında bilgi veren Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"İkinci gün etap Kemer'de başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda bitecek. Üçüncü gün çok önemli bir etap. Aspendos Tiyatrosu'nda başlayan yarış Büyük İskender'in zaptedemediği Termesos'ta bitecek. Son gün antik kent Side'den de başlayacak ve İnönü Parkı'nda tamamlanacak. Pazar günü amatör bisikletçilerin katılacağı yarış var. Aynı gün kadına şiddete farkındalık sürüşü var. Bu yarışa herkes katılabilir. 'Kadın varsa hayat var' sloganıyla farkındalık sürüşü yapacağız."

Antalya'nın Tour of Antalya ve benzeri etkinliklerle spor turizmini artırmaya yönelik etkinliklere ihtiyacı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bisiklet takımlarının kamp turizmine yönelik çalışmaları var. Antalya 80'den fazla kamp yapan bisiklet takımı için farklı etkinlik yapılacak. Tour of Antalya doğru yolda ve kentin sahiplenmesi Antalya'yı bisiklet kampı turizminde önemli yere taşıyacak. Tour of Antalya'nın gelişimi bisiklet takımlarının kampı spor turizminde Antalya'yı dünyada önemli yere taşıyacak. Bisiklet kampı, spor turizminde en fazla güne sahip branş. Fransa bisiklet yarışını izlemek için yüzbinler bu ülkeye gidiyor. Temennimiz Antalya'ya da ilerleyen dönemlerde bu yarışı izlemek için 1 milyon kişi gelsin. Antalya'ya her branştan takım kampa geliyor. Antalya 54 olimpik sporun kamp yapacağı altyapıya sahip. Önümüzdeki dönemde spor turizminden daha çok fayda alacağız. Organizasyonlara Antalya'yı güçlü bir spor destinasyonu haline getireceğiz."