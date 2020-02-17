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17 Şubat 2020, Pazartesi
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'da dikkat çeken kickboksçu! ?

Survivor'da dikkat çeken kickboksçu! Parviz Abdullayev kimdir?

'da yeni sezon dün yayınlanan bölümle başladı. Profesyonel kickbokscu , Survivor takımında dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Peki Parviz Abdullayev ? İşte Abdullayev'in hayatı ve merak edilenleri...

2020, ve takımları olmak üzere 22 yarışmacıyla yayın hayatına başladı. Ünlüler takımında yer alan isimler arasından ünlü kickbokscu dikkatleri üzerine çekti.

SURVIVOR'DA İLK KAVGA

Survivor'ın yayınlanan ilk bölümünde baraka oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımında yer alan erkekler karşı karşıya gelirken, mücadelede erkekler birbirlerini yastıkla denize itmeye çalıştı.

Oldukça sert geçen karşılaşmalar esnasında kickbokscu Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi. Kavganın uzaması sonrası Acun Ilıcalı ortalığı yatıştıran isim oldu.

PARVIZ ABDULLAYEV KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında 'da dünyaya gelen Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi elde eden Abdullayev, 2010 yılında Azerbaycan'da yılık ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi.

Cobra lakaplı Parviz Abdullayev, başarıları nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011'den beri Cobra isimli kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, ayrıyeten 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezine katkıda bulunuyor.

Evli ve 2 erkek çocuğu sahibi Abdullayev, oğullarından Yusif'e de boks eğitimi veriyor.

"HAYATIM HEP DÖVÜŞTÜ"

Cobra lakaplı dövüşcü Parviz Abdullayev, Survivor tanıtımında "Benim hayatım hep dövüştü, profesyonel kickboksta tam 6 defa dünya şampiyonu oldum. Parviz Cobra Abdullayev" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 17.02.2020
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