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14 Şubat 2020, Cuma
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'a milli görev!

Ali Paşa Çakır'a milli görev!

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu , 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasından İrlanda’da düzenlenecek Dünya Kupası için davet aldı. Büyükşehirli Çakır 67 kiloda Milli Takım adına ringe çıkacak.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından , 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupasında Milli Takım adına ringe çıkacak.

67 kiloda Milli Takım adına Dünya Kupasında madalya mücadelesi verecek olan Büyükşehir'in başarılı sporcularından Çakır'ı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç tebrik ederken şampiyonada ise başarılar diledi.

  1. 14.02.2020
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