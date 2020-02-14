Ali Paşa Çakır'a milli görev!
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcusu Ali Paşa Çakır, 26 Şubat-2 Mart tarihleri arasından İrlanda’da düzenlenecek Dünya Kupası için milli takımdan davet aldı. Büyükşehirli Çakır 67 kiloda Milli Takım adına ringe çıkacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kick Boks sporcularından Ali Paşa Çakır, 26 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında İrlanda'da düzenlenecek Dünya Kupasında Milli Takım adına ringe çıkacak.
67 kiloda Milli Takım adına Dünya Kupasında madalya mücadelesi verecek olan Büyükşehir'in başarılı sporcularından Çakır'ı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç tebrik ederken şampiyonada ise başarılar diledi.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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