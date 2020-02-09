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09 Şubat 2020, Pazar
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Türk boksör ’ya yenildi

Türk boksör Fırat Arslan Kevin Lerena’ya yenildi

Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu , unvan maçında Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) yarı ağır sıklet şampiyonu Güney Afrikalı ’ya yenildi.

  1. 09.02.2020
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