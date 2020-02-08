Busenaz Sürmeneli Macaristan'dan altın madalyayla dönüyor
Trabzonspor resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, başarılı boksör Busenaz Sürmeneli'nin, Macaristan'da düzenlenen 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandığını duyurdu.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, madalya koleksiyonuna bir altın daha ekledi.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.
03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvanın 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Finlandiyalı rakibi Elina Gustafsson'u mağlup ederek şampiyon oldu.
Avrupa ve Dünya Şampiyonu Boksörümüz Busenaz Sürmeneli'yi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
- 08.02.2020
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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