İstanbul’da dev turnuva

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası, bugün İstanbul'da başlıyor. WOW Otel'de düzenlenecek turnuvaya 52 ülkeden 2 bin sporcu katılacak. Turnuvanın ilk gününde büyükler, daha sonraki günler ise sırasıyla gençler, yıldızlar ve pumse kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.