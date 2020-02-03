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03 Şubat 2020, Pazartesi
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’da dev turnuva

İstanbul’da dev turnuva

bugün 'da başlıyor. Otel'de düzenlenecek turnuvaya 52 ülkeden 2 bin sporcu katılacak. Turnuvanın ilk gününde büyükler, daha sonraki günler ise sırasıyla gençler, yıldızlar ve pumse kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası, bugün 'da başlıyor. Otel'de düzenlenecek turnuvaya 52 ülkeden 2 bin sporcu katılacak. Turnuvanın ilk gününde büyükler, daha sonraki günler ise sırasıyla gençler, yıldızlar ve pumse kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

  1. 3.2.2020
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