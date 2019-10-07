Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

hazırlıkları sürüyor

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor

’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 ’nın hazırlıkları devam ediyor. Birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak önemli bir etkinliği daha organize edecek. 2

2020 (JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 50'nin üzerinde ülkeden 800'ü milli olmak üzere 2.500 sporcunun yarışması bekleniyor.

ve Slovenya'nın yanı sıra 'nın da katıldığı ilk resmi antrenman kampı Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda düzenlendi. 13-21 Ekim tarihlerinde ise Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'te bulunan kamp merkezlerinde ikinci antrenman programı gerçekleştirilecek.

  1. 07.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN