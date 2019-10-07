Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları sürüyor
Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası’nın hazırlıkları devam ediyor. Birçok uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapan Kocaeli, 2020 yılında yapılacak önemli bir etkinliği daha organize edecek. 2
2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası(JWOC 2020), 26 Haziran-4 Temmuz 2020 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada 50'nin üzerinde ülkeden 800'ü milli olmak üzere 2.500 sporcunun yarışması bekleniyor.
İngiltere ve Slovenya'nın yanı sıra Türk Milli Takımı'nın da katıldığı ilk resmi antrenman kampı Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda düzenlendi. 13-21 Ekim tarihlerinde ise Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'te bulunan kamp merkezlerinde ikinci antrenman programı gerçekleştirilecek.
- 07.10.2019
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
Toplam 2
Yorum
ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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