Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda yapılan turnuvada büyükler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yarışan ve birinci olan sporcular, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Hasan Ali İrban tarafından ödüllendirildi. Korkuteli Belediyesi ve Kick Boks Federasyonu Antalya il müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular, misafirperverliğe hayran kaldı. Şampiyona için ilçeye gelen 550 sporcunun konaklama ve yemek masrafları, Korkuteli Belediyesi tarafından karşılandı.