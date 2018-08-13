Kick boks şampiyonası sona erdi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    şampiyonası sona erdi

    Kick boks şampiyonası sona erdi

    KORKUTELİ Belediye tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri arası Kick-Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi. , Korkuteli Spor Kulübü birinci oldu.

    Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda yapılan büyükler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yarışan ve birinci olan sporcular, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Hasan Ali İrban tarafından ödüllendirildi. ve Federasyonu Antalya il müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular, misafirperverliğe hayran kaldı. Şampiyona için ilçeye gelen 550 sporcunun konaklama ve yemek masrafları, Korkuteli Belediyesi tarafından karşılandı.

    1. 13.8.2018 17:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kick boks şampiyonası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN