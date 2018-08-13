Kick boks şampiyonası sona erdi
KORKUTELİ Belediye tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri arası Kick-Boks Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi. Turnuvada, Korkuteli Spor Kulübü birinci oldu.
Korkuteli Recep Gürbüz Kapalı spor salonunda yapılan turnuvada büyükler, yıldızlar ve küçükler kategorisinde yarışan ve birinci olan sporcular, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Hasan Ali İrban tarafından ödüllendirildi. Korkuteli Belediyesi ve Kick Boks Federasyonu Antalya il müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonaya katılan sporcular, misafirperverliğe hayran kaldı. Şampiyona için ilçeye gelen 550 sporcunun konaklama ve yemek masrafları, Korkuteli Belediyesi tarafından karşılandı.
- 13.8.2018 17:28
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Milan Bakayoko ve Martial'ın peşinde!
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Yorum
emre Bonucci gitmesi büyük bir kayıp oldu ama bu iki transfer gerçekleşirse katkı sağlar özellikle martial manchester united fazla şans verilmedi
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Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
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u.açar Mert Günok u istiyoruz.Başka kaleciye gerek yok.
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Galatasaray, Manchester City'den Douglas Luiz'i istiyor!
Toplam 2
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öğretici belhanda, feghouli ve gomis zarar etmemek kaydıyla satılmalı.yerlerine, senelik ücreti 1.5 milyonu geçmeyecek oyuncular alınmalı !
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