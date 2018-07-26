Güneyin çocukları sporla gülüyor

Güney Yıldızı Stadı'nda tribünleri, soyunma odalarını, tuvaletleri, hakem odasını, tartan pisti ve çim sahayı yenilen Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bürokratları, Akkapı ve Havuzlubahçe mahallelerinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri yöneticileri ve sporcularıyla bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy beraberinde Şube Müdürü Kadir Gül ile birlikte gittiği Güney Yıldızı Stadı'nda Akkapı Muhtarı Fikret Gizir, Akkapıspor Başkanı Aygün Gizir, Havuzlubahçespor Teknik Sorumlusu Nevzat Karabulut, yörenin kanaat önderleri ve sporcularla buluştu.



Çocuklara ücretsiz spor malzemesi



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selam ve sevgilerini ileten Halil Hızlısoy, Akkapıspor ve Havuzlubahçespor altyapısında eğitim gören çocuklara forma, şart, tozluk ve futbol topu hediye etti. Adana'da sporun her branşını desteklediklerini, amatör spor kulüplerine her yıl düzenli olarak malzeme ve maddi yardımlarda bulunduklarını belirten Halil Hızlısoy, ücretsiz spor okullarıyla onbinlerce çocuk ve genci spora teşvik ettiklerini vurguladı.

Güney Yıldızı Stadı'nın modernize edilmesiyle Akkapı ve Havuzlubahçe olmak üzere Adana'nın güneyindeki mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin spor şevkinin arttığını kaydeden Halil Hızlısoy, bu gelişmelerden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Akkapıspor ve Havuzlubahçespor yöneticileri ise Güney Yıldızı Stadı'nın modernize edilmesini sağlayan, sporculara malzeme yardımında bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

