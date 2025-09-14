CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Bize altın yakışır

Bize altın yakışır

EuroBasket’te destan yazan 12 Dev Adam, bugün saat 21.00’de Avrupa şampiyonluğu için Almanya karşısına çıkıyor. Tüm Türkiye’nin altın madalyaya kilitlendiği dev final, TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bize altın yakışır

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025 finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket 2025'te şampiyon, bugün Letonya'nın başkenti Riga'da belli olacak.

Arena Riga'da oynanacak dev final, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı tarihi final, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Turnuvada Finlandiya ile Yunanistan arasındaki üçüncülük maçı da bugün saat 17.00'de yapılacak.

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak. Ev sahipliğini yaptığımız EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele ettik. Ay-yıldızlılarımız, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalyayla yetindi.

EN SON BİZ KAZANDIK

Dev finalde gözler Alperen Şengün ile Wagner'in üzerinde olacak. NBA'deki 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skoreri olarak öne çıkıyor. Houston Rockets'taki All-Star yıldızımız Alperen Şengün, 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performansla tarihi zaferlerimizde büyük bir katkı sağladı. O.Magic'teki Wagner ise 8 maçta 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asist üretti. Şengün'den sonra en skorerimiz 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan kaptanımız Cedi Osman.

2 TAKIM DA NAMAĞLUP

12 Dev Adam ile Almanya, EuroBasket 2025'te 8'de 8 yaparak finale yükseldi. Milli Takımımız, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı. Son 16'da İsveç, çeyrek finalde Polonya ve önceki gün de destansı bir şekilde yarı finalde Yunanistan'ı devirdik. Almanya da grubundan namağlup çıktı.

ATAMAN 7. KUPA PEŞİNDE

Başantrenörümüz Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor. Ataman, kulüpler düzeyinde 3 THY Avrupa Ligi (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı.

EFELER ZAFERLE BAŞLADI

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi. Filipinler'in Quezon kentinde Smart Araneta Coliseum'da oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı takımımız, ilk seti 25-19, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti de 25-19 kazanarak Japonya'yı 3-0 yendi. Filenin Efeleri, grubundaki ikinci maçını yarın TSİ 05.30'da Libya ile oynayacak. Maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
Kadıköy'de dev randevu! İşte ilk 11'ler
DİĞER
Milli futbolcular Avrupa’yı salladı! Hakan, Arda ve Kenan’dan harika goller
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:08
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 23:45
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 23:45
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 23:45
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 23:45
Daha Eski
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 23:45
Cimbom 2. yarıda kazandı Cimbom 2. yarıda kazandı 23:45
Samsun'da kazanan Antalyaspor! Samsun'da kazanan Antalyaspor! 23:45
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 23:45
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 23:45
Alanyaspor Konya'da kazandı! Alanyaspor Konya'da kazandı! 23:45