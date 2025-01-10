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Haberler Diğer Milli Takımlar Yusuf Dikeç dizide oynadı

Yusuf Dikeç dizide oynadı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, "The Day Of The Jackal" dizisinin tanıtımında yer aldı. İşte o görüntüler...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 10:47
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Yusuf Dikeç dizide oynadı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ekipmansız atışı sırasındaki duruşu ve sakin tavırlarıyla dünya kamuoyunun gündemine gelen milli atıcı Dikeç, başrolünde Oscar ödüllü aktör Redmayne'nin yer aldığı "The Day Of The Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.

Yusuf Dikeç'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, plastik maskeyle Dikeç'in kılığına giren başrol oyuncusu, olimpiyat madalyasıyla aynanın karşısında duruyor ve görevini tamamladıktan sonra yüzündeki maskeyi temizleyerek gerçek kimliğine bürünüyor.

Eddie Redmayne, dizide kılık değiştirme ustası keskin nişancı rolünü üstleniyor.

İŞTE O FRAGMAN

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