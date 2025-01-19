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Haberler Diğer Milli Takımlar Milli eskrimcimiz Aleyna Ertürk'ten altın madalya

Milli eskrimcimiz Aleyna Ertürk'ten altın madalya

Milli eskrimcimiz Aleyna Ertürk, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Epe Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. Aleyna, önceki gün bronz madalya kazandığı şampiyonada adını Türk eskrim tarihine altın harflerle yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 15:45
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Milli eskrimcimiz Aleyna Ertürk'ten altın madalya

Dubai'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda kızlar epede mücadele eden sporcumuz Aleyna Ertürk finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyona'da genç kadınlar epede kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden sporcumuz, yıldız kızlar epe kategorisinde bir ilke imza attı. İki günde iki madalya kazanan Ertürk, bu başarılı sonuç ile yine kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle kazıdı.

Sporcumuz, gerçekleştirdiği başarılı mücadelesinde; pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo-128'i maç yapmadan geçti. Ertürk t-64'te Büyük Britanyalı Hannah Lebor'u 15-9, t-32'de Fransız Anaelle Doquet'i 15-9, t-16'da Rumen Emma Sont'u 15-12, çeyrek finalde ABD'li Sarah Gu'yu 15-7, yarı finalde ise Hong Konglu Hailin Chen'i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 yenen sporcumuz altın madalyanın sahibi oldu.

Yıldız kızlar ve erkekler epede mücadele eden diğer sporcularımız Murat Meriç 16., Kayra Naz Özcan 32., Berra Sonyüksek 41., Halis Efe Elibol 41. ve Yalgın Yeter ise organizasyonu 55. sırada tamamladı.

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