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Haberler Diğer Milli Takımlar Ömer Faruk Deliktaş'tan İsviçre’de altın madalya

Ömer Faruk Deliktaş'tan İsviçre’de altın madalya

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Çocuk Milli Takımı ile İsviçre’nin Samnaun Kayak merkezinde düzenlenen Çocuk FIS Kupası’nda yer alan Kayserili sporcu Ömer Faruk Deliktaş, altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 16:14
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Ömer Faruk Deliktaş'tan İsviçre’de altın madalya

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Çocuk Milli Takımı; İsviçre'nin Samnaun Kayak Merkezi'nde düzenlenen Çocuk FIS Kupasında bir altın, bir bronz madalya kazandı.

18 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen Çocuk Kupası Paralel Slalom yarışmasında U-15 Erkekler Kategorisi'nde milli sporcu Kayserili Ömer Faruk Deliktaş altın madalya, U-15 Kadınlar Kategorisi'nde ise Mila Tuncel Krispin bronz madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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