Ömer Faruk Deliktaş'tan İsviçre’de altın madalya

Türkiye Kayak Federasyonu Snowboard Çocuk Milli Takımı; İsviçre'nin Samnaun Kayak Merkezi'nde düzenlenen Çocuk FIS Kupasında bir altın, bir bronz madalya kazandı.

18 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen Çocuk Kupası Paralel Slalom yarışmasında U-15 Erkekler Kategorisi'nde milli sporcu Kayserili Ömer Faruk Deliktaş altın madalya, U-15 Kadınlar Kategorisi'nde ise Mila Tuncel Krispin bronz madalya kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.