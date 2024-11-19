  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Milli Takımlar 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Hollanda ile berabere kaldı!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Hollanda ile berabere kaldı!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 18:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Hollanda ile berabere kaldı!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da yaptığı hazırlık maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.

Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem İsmet Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını Ayşegül Çetinkaya ve Abdurrahim Ay yaptı.

Milli takım karşılaşmaya Kerem Matışlı, Deniz Emre Ofli, Arda Ünyay, Ege Araç, Berkay Aslan, Özder Özcan, Hasan Talha Ayyıldız, Metin Şen, Hüseyin Maldar, Battal Ömer Duldar ve Arda Öztürk 11'iyle başladı.

Hollanda ise sahaya Aymean el Hani, Lyfe Oldenstam, Mylo van der Lans, Juwensley Onstein, Giannino Vianello, Jinairo Johnson, Luca Messori, Thijs Kraaijeveld, Shane Kluivert, Tobias van den Elshout ve Gino Verhulst 11'iyle çıktı.

Hollanda, 36. dakikada Shane Kluivert'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Türkiye, 86. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın attığı golle maçı 1-1 eşitliğe getirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber!
F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi
DİĞER
Kuruluş Osman’da Fatma Hatun şehit mi düşüyor?
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Tutuklu hemşire itiraf etti: "Fırat Sarı'nın payı yüzde 40"
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı!
A Ligi aşkına! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da A. Demirspor hazırlıkları sürüyor! Fırtına'da A. Demirspor hazırlıkları sürüyor! 18:33
U18 Milli Takım Hollanda ile berabere kaldı U18 Milli Takım Hollanda ile berabere kaldı 18:07
Milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? Milli maç hangi kanalda ve saat kaçta? 17:07
F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi 16:29
Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber! Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber! 15:50
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! 15:10
Daha Eski
Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda? Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda? 14:48
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü 14:38
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü 14:33
F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi F.Bahçe'de Kayserispor mesaisi 14:31
Tolgay Arslan'dan flaş Japon futbolu ifadeleri! Tolgay Arslan'dan flaş Japon futbolu ifadeleri! 14:28
Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı 08:09