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Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde Slovenya'yla karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında 5 Haziran Çarşamba günü Slovenya'yla karşılaşacak. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 09:52
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Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde Slovenya'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında yarın Slovenya'yla karşılaşacak.

Organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını yarın TSİ 09.30'da Slovenya'yla yapacak.

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

"Filenin Efeleri"nin TSİ maç programı şu şekilde:

5 Haziran Çarşamba:

09.30 Slovenya-Türkiye

6 Haziran Perşembe:

13.30 Polonya-Türkiye

8 Haziran Cumartesi:

06.00 İran-Türkiye

9 Haziran Pazar:

09.30 Almanya-Türkiye

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