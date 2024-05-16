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Kötü başladık
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ne kötü başladı, ilk haftanın ilk amçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Antalya Spor Salonu'nda voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Filenin Sultanları, 23-25'lik skorla kaybetti. Millilerimiz, ikinci sette 12-4 geriye düşmesine rağmen skoru 17-17'ye kadar getirdi, bir ara 21-19 öne de geçen ay-yıldızlılarımız, skoru koruyamadı ve ikinci seti de 21-25 kaybetti. Üçüncü seti iyi bir oyun oynayıp 25-23 kazanarak durumu 2-1'e getiren Filenin Sultanları, dördüncü seti de 25-20 kazanarak, skora 2-2'lik eşitliği getirdi. Ay-yıldızlı ekip, beşinci seti 15-11, maçı da 3-2 kaybederek Milletler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı.
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