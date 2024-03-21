Yunanistan 5-0 Kazakistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı final maçında Yunanistan evinde Kazakistan'ı 5-0 yendi ve finalde Gürcistan'ı rakibi oldu. Turun diğer maçında Gürcistan evinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Yunanistan finalde Gürcistan'ın rakibi oldu.

Yunanistan ile Gürcistan maçının galibi, EURO 2024'te Türkiye'nin yer aldığı gruba düşecek.

Mücadelede Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Bakasetas, 15'de Pelkas 37'de Ioannidis, 40'da Kourbelis ve 85. dakikada Kazakistan'dan Tapalov'un kendi kalesine attığı gol sonucunda geldi.