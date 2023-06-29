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Sultanlar kayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. 2 saat 19 dakika süren mücadelere ilk iki seti 25-23 ve yine 25-23 kaybeden ay yıldızlılar, sonraki diğer iki seti ise 21-25, 16-25 aldı. Ancak Filenin Sultanları son seti de 15-9 yitirdi. Milli takım, turnuvada toplamda altı galibiyette kalırken, üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında bugün saat 16.30'da ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Sultanlar kayıp
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. 2 saat 19 dakika süren mücadelere ilk iki seti 25-23 ve yine 25-23 kaybeden ay yıldızlılar, sonraki diğer iki seti ise 21-25, 16-25 aldı. Ancak Filenin Sultanları son seti de 15-9 yitirdi. Milli takım, turnuvada toplamda altı galibiyette kalırken, üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Ay-yıldızlı ekip, Tayland'ın başkenti Bangkog'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki ikinci maçında bugün saat 16.30'da ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.
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