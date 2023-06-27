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Macaristan 64-90 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) Genç Milliler grubunu lider tamamladı!

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda Macaristan'ı 90-64 mağlup etti. Genç Milliler bu skorla grubunu lider tamamlamayı başardı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 21:19
Macaristan 64-90 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) Genç Milliler grubunu lider tamamladı!

Türkiye 19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Dünya Kupası D Grubu'nda Macaristan'ı 90-64 mağlup etti.

Macaristan'ın Debrecen kentindeki turnuvada Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

Baştan sona domine ettiği maçta rakibini 26 sayı farkla yenerek 3'te 3 yapan ay-yıldızlılar, grubunu lider tamamladı. Milli takım, son 16 turunda C Grubu'nun sonuncusu ile yarın karşılaşacak.

Türkiye'de Hamza Mestoğlu 18, Karahan Efeoğlu 17 sayıyla en skorer isimler oldu.

Milliler, gruptaki ilk maçında Arjantin'i 79-67, ikinci maçında da Güney Kore'yi 91-76 mağlup etmişti.

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