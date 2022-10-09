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Başkan Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nı Angola ile oynanan Dünya Kupası final maçında yalnız bırakmadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçını tribünden izledi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 21:17 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 21:22
Başkan Erdoğan, Ampute Milli Takımı'nı Angola ile oynanan Dünya Kupası final maçında yalnız bırakmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın Nef Stadı'nda oynanan Türkiye-Angola final karşılaşmasını takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti. Erdoğan'ın yanında torunu Ahmet Akif Albayrak da yer aldı.

Karşılaşmayı yaklaşık 15 bin futbolsever, ellerinde Türk bayraklarıyla Ampute Milli Takımı'na destek verdiler.

Final mücadelesini Ampute Milli Takımı'mız 4-1'lik skorla galip tamamlayarak Dünya Kupası şampiyonu oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

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