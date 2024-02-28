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Türkiye 1-0 Romanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya ile karşılaştı. Manavgat Stadı'ndaki mücadeleyi milliler, 54'üncü dakikada Sejde Aylin Abrahammson'un attığı golle 1-0 kazandı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 18:58 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 19:07
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Türkiye 1-0 Romanya (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Romanya ile karşılaştı. Manavgat Stadı'ndaki mücadeleyi milliler, 54'üncü dakikada Sejde Aylin Abrahammson'un attığı golle 1-0 kazandı.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

TÜRKİYE: Fatma Şahin, Gülbin Hız (Dk. Narin Yakut), Ümran Özev (Dk. 82 Büşra Kuru), İlayda Civelek, Ebru Topçu, Meryem Cennet Çal, Sejde Aylin Abrahammson, Ece Türkoğlu (Dk. 41 Birgül Sadıkoğlu), Miray Cin (Dk. 77 Derya Arhan), Elif Keskin (Dk. 77 Zeynep Kerimoğlu), Yağmur Uraz (Dk. 82 Didem Karagenç)

ROMANYA: Andreea Paraluta, Ioana Bortan (Dk. 79 Andrea Herczeg), Teodora Meluta (Dk. 79 Alexandra Tunoaia), Ştefania Vatafu (Dk. 73 Madalina Tatar), Mara Batea (Dk. 65 Carmen Marcu), Florentina Olar, Erka Gered, Ioana Balaceanu, Claudia Bistrian, Antonia Bratu (Dk. 73 Ana Maria Vladulescu), Olga Iordachiusi (Dk. 73 Giorgiana Vasile)

GOL: Dk. 54. Sejde Aylin Abrahammson (Türkiye)

SARI KART: Antonia Bratu (Romanya)

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