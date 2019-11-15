Sörloth coştu Norveç kazandı!

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Norveç, Reginiussen'in golüyle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 6 dakika sonra ev sahibi ekip Fossum ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip bu skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

62. dakikada Norveç'te Alexander Sörloth, durumu 3-0'a getirdi.

65. dakikada tekrar sahneye çıkan Sörloth, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Mücadelede ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skor sonrası Norveç puanını 14'e yükseltirken, Faroe Adaları 3 puanda kaldı.