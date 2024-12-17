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Haberler Diğer Ligler Es-Es'ten rekor

Es-Es'ten rekor

Amatördeki Eskişehirspor, Manavgat maçında 30 bin 328 seyirciyle rekor kırdı.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 06:50
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Es-Es'ten rekor

Türk futbolunun köklü kulübü Eskişehirspor ile Manavgat Belediyespor arasında önceki gün oynanan maçta Bölgesel Amatör Lig (BAL) seyirci rekoru kırıldı. 6. Grup'taki Es-Es'in 2-1 kazandığı mücadeleyi 30 bin 328 biletli taraftar tribünden izledi. Bu sayı, BAL Ligi seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Bir önceki Bölgesel Amatör Ligi seyirci rekoru, 8 Şubat 2015 tarihindeki Kocaelispor ile Büyükçekmece Belediye arasındaki karşılaşmada, 20 bin 745 taraftar ile kırılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da Eskişehirspor'un seyirci rekorunu, yayınladığı haberle duyurdu. Maçtan galip ayrılan kırmızı-siyahlılar, liderliğe yükseldi.

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