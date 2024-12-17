Es-Es'ten rekor

Türk futbolunun köklü kulübü Eskişehirspor ile Manavgat Belediyespor arasında önceki gün oynanan maçta Bölgesel Amatör Lig (BAL) seyirci rekoru kırıldı. 6. Grup'taki Es-Es'in 2-1 kazandığı mücadeleyi 30 bin 328 biletli taraftar tribünden izledi. Bu sayı, BAL Ligi seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Bir önceki Bölgesel Amatör Ligi seyirci rekoru, 8 Şubat 2015 tarihindeki Kocaelispor ile Büyükçekmece Belediye arasındaki karşılaşmada, 20 bin 745 taraftar ile kırılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu da Eskişehirspor'un seyirci rekorunu, yayınladığı haberle duyurdu. Maçtan galip ayrılan kırmızı-siyahlılar, liderliğe yükseldi.