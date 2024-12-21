Hull City - Swansea City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Swansea City maçını canlı takip etmek için tıkla

İngiltere Championship'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 22. hafta maçında Hull City ile Swansea Citykozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Swansea City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CİTY - SWANSEA CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Swansea City maçı 21 Aralık Cumartesi günü TSİ saat 15.30'da oynanacak. Kaşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.