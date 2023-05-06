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Messi geliyor

Kulüpten izinsiz şekilde Suudi Arabistan’a giden 35 yaşındaki yıldız 2 hafta kadro dışı bırakılmıştı. Messi yuvaya dönüş için gün sayıyor.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Messi geliyor

Barcelona'dan ayrıldıktan snora PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi sezon sonunda Fransa'dan ayrılıyor. 35 yaşındaki oyuncu son yaşanan Suudi Arabistan olayının ardından kararını kesinleştirdi. Kulüpten izinsiz şekilde Suudi Arabistan'a giden Arjantinli süper yıldıza PSG ağır ceza vermişti. 2 hafta kadro dışı bırakılan Messi bu sürede maaş alamayacak, stada ve tesislere giremeyecek. Bu gelişmenin ardından yıldız isim PSG ile ipleri tamamen koparma kararı aldı. Tecrübeli futbolcu artık sezonun bitmesini bekliyor.

ABD'YE HAYIR DEDİ

Lionel Messi'nin kariyerini nerede sonlandıracağına dair spekülasyonlar devam ediyor. Bir kesim, süper yıldızın ABD Ligi'ne gideceğini söylerken, diğer taraftan Arjantin'e döneceğini belirtenlerin sayısı da az değil. Ancak gerçek bir tane, o da Lionel Messi, yeniden Barcelona'ya katılacak. ABD Ligi'nde oynamayı reddeden 35 yaşındaki futbolcunun efsane olduğu, Katalan devine dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Hatta yaşanan son olayın ardından Messi, maaş kesintisine giderek Barcelona'ya bu alanda mali kolaylık sağlamayı kabul etti.

10. DAKİKA TEZAHÜRATI

Barcelona taraftarları, PSG'de mutsuz olan Lionel Messi'yi geri istiyor ve bunu her fırsatta dile getiriyorlar. Katalan ekibine gönül verenler, Messi'nin forma numarasına ithafen maçların 10. dakikasında onun adına tezahüratlar yapıyor.

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