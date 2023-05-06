Muani bombası

BayernMünih, Liverpool'dan aldığı Sadio Mane'den memnun kalmadı. Hücum hattına mutlaka bir forvet transfer etmeyi planlıyor. Ana hedefleri olan Victor Osimhen için Napoli 140 milyon euro istiyor. Alman devi bu rakamı ödemek istemeyince alternatiflere yöneldi. Bavyera temsilcisi, Eintracht Frankfurt'tan Kolo Muani'nin peşine düştü. Ancak bu transferde yalnız değil. Manchester United ve PSG de peşinde. Özellikle ManU çok istekli. Bayern, Muani için 60 milyon euro ödemeye hazır. Bu rakamı fazla yükseltmek istemiyor. Eğer yine astronomik rakamlar dönmeye başlarsa, Bayern transferden çekilecek. Muani'nin 41 maçta 21 golü bulunuyor.