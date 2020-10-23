Fenerbahçe Doğuş Yelken Olimpik Sporcuları, Doğuş Grubu Yelken Takımı ile birlikte 29 Ekim ‘Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’na katılıyor

Yelken şubesi sponsoru olan Doğuş Grubu'nun medya partneri olduğu yat yarışlarına, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi de olimpik milli sporcular Ateş Çınar, Deniz Çınar ve Alp Rodopman'ın yer aldığı Fenerbahçe1 Teknemiz ile katılacak.



Fenerbahçe Milli sporcuları ile birlikte yelken şubesinin sponsoru olan Doğuş Grubu'nun çalışanlarından oluşan Doğuş Yelken Takımının da birlikte yer alacağı yarışlar, Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıldönümü anısına düzenleniyor.



İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından ilk kez düzenlenecek 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda, onlarca tekne 4 gün boyunca İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde şampiyonluk için yarışacak.



İlki İstanbul Boğazı'nda olmak üzere toplam 3 etapta, 5 adet yarışın yapılacağı bu önemli organizasyon, Türkiye'nin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor.



Organizasyonun mekan sponsorluğunu Galataport İstanbul üstleniyor



Yarışların 29 Ekim tarihindeki etabında Dolmabahçe-Anadolu Hisarı parkurunda Galataport İstanbul'un kendi adıyla bir dönüş kapısı olacak.



Böylece parkurun sahile yaslanması ile birlikte etap, İstanbullular tarafından daha uzun süre seyredilebilir hale gelecek.



Yarışlar; 29 Ekim Perşembe günü Boğaz'da 'Cumhuriyet Kupası' etabıyla başlayacak.



31 Ekim Cumartesi günü Adalar parkurunda 'Mavi Vatan Kupası' etabı gerçekleşecek.



Yarışmanın son günü olan 1 Kasım Pazar günü ise Kalamış Koyu'nda 'Barbaros Hayreddin Paşa Kupası' etabı ile etkinlik sona erecek.



Gerçekleştirilecek 3 etabın sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı trofesini kazanacak.



Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesinin olimpik milli sporcularına Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarında Fenerbahçe1 Teknemiz ile sonsuz başarılar diliyoruz.