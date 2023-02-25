Haberler Deprem 'Omuz Omuza' dayanışma ve yardım kampanyası başlıyor

'Omuz Omuza' dayanışma ve yardım kampanyası başlıyor

Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startı 1 Mart'ta verilecek. Deprem bölgelerine konteyner ve tüm barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:29
'Omuz Omuza' dayanışma ve yardım kampanyası başlıyor

Ülkemizi sarsan büyük deprem felaketleri sonrası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV8,5'un ortak canlı yayın gerçekleştireceği "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasının startı 1 Mart'ta verilecek. Deprem bölgelerine konteyner ve tüm barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak kampanya 15 Haziran'a kadar devam edecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

85 MİLYON TÜM DOSTLARIYLA OMUZ OMUZA
"1 Mart 2023 Çarşamba günü 20.00'da başlayarak televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla, yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Söz konusu yayını, Kulüp Başkanlarımız, futbolcularımız, milli takım oyuncularımız, teknik direktörlerimiz, sanat dünyası ve spor basını başta olmak üzere camiamızın önde gelen isimleri ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu dönemde desteğini yakın bir şekilde hissettiren FIFA, UEFA, yabancı Futbol Federasyonlarının yöneticilerinin ve uluslararası yıldız futbolcuların da organizasyona katılımını bekliyoruz.

Uzun soluklu kampanya süresince elde edilecek gelirler, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak. Büyük afet sonrasında yaraları sarmak ve toparlanma döneminde halkımıza futbol dünyası olarak desteğimizi güçlü şekilde hissettirmek adına omuz omuza veriyor; hep birlikte milletimizin geleceğe yönelik kaygılarını azaltmak, umutlarını yeniden yeşertmek için çalışıyoruz.

1 Mart'ta takımlarımızın bütün renklerini kırmızı-beyaz altında buluşturuyor ve futbolun iyileştirici gücüyle büyük bir sinerji yaratmayı umuyoruz. Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Acımız da gözyaşımız da bir. Futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek. İşte bu yüzden; her bir ferdimizi omuz omuza verip "iyiliğe" davet ediyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. 1 Mart'ta herkesi ekranların başında kampanyamıza destek olmaya bekliyoruz. Gelin, yaralarımızı hep birlikte saralım."

BAKAN KASAPOĞLU: 1 MART'TA TEK YÜREK OLUYOR, YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren herkese teşekkür ederken, şu değerlendirmede bulundu:
"Futbolun ülke tarihimizde çok önemli bir yeri var. Akıllarımıza kazınan, kalplerimizde yer etmiş, milletimizi gururlandırmış bir çok başarının yaşandığı bir branş futbol. "Yüzyılın Felaketi" süresince gördük ki spor; dayanışmanın da önemli sembollerinden biri. Güzel anılar biriktirmemize vesile olmuş, bizi tüm dünyada onurla temsil etmiş futbol dünyamızın bu zor günlerde bir araya geliyor olması çok anlamlı. Bir tarafında rekabet olan futbolun, ihtiyaç duyulduğu zaman camia fark etmeden birleşiyor ve tek amaç uğrunda ele ele veriyor olması milletimizin ve bu toprakların asil duruşunun da bir ispatı. Bizim sevincimiz de, acımız da bir. Bu vesileyle "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyasına destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sadece iyi günde değil, zor günde de bir olduğumuzu gösteren Türk milletinin her bir ferdine saygılarımı sunuyorum. 1 Mart'ta tek yürek oluyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz."


DİĞER
Şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için ocak başında! 'Buraya geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum, iç huzurum var...'
Yine yeniden Çalhanoğlu! Beşiktaş'tan çok konuşulacak hamle
G.Saray'a İtalya'dan bir yıldız daha!
F.Bahçe-Sevilla eşleşmesini yorumladı! "Tek güvencem..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lukas Podolski’den depremzedeler için bağış
Josko Gvardiol'den depremzedelere formalı destek
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
Niğde hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem mi oldu? - Niğde'de deprem!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray... Inaki Pena'dan flaş karar! Galatasaray... 15:05
Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Konyaspor maçı hangi kanalda? 14:33
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi kadro sıkıntısı! Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi kadro sıkıntısı! 14:19
G.Saray'a İtalya'dan bir yıldız daha! G.Saray'a İtalya'dan bir yıldız daha! 14:05
Aslan'ın genç yıldızına Modric benzetmesi! Aslan'ın genç yıldızına Modric benzetmesi! 13:59
Gomis'ten veda iddiasına yanıt! Gomis'ten veda iddiasına yanıt! 13:11
Daha Eski
Türkoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor’a ziyaret! Türkoğlu'ndan Frutti Extra Bursaspor’a ziyaret! 12:54
Aboubakar teknik heyete bu sözü verdi! Aboubakar teknik heyete bu sözü verdi! 12:52
Josko Gvardiol'den depremzedelere formalı destek Josko Gvardiol'den depremzedelere formalı destek 12:38
F.Bahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe - Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı! 12:34
G.Saraylıları sevindiren gelişme! O maçta sahada G.Saraylıları sevindiren gelişme! O maçta sahada 12:23
F.Bahçe'den Liverpool'un yıldızına kanca! F.Bahçe'den Liverpool'un yıldızına kanca! 12:11