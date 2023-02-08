Başkan Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kriz Merkezi'nden dün bir açıklama yaparak arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Devletin bütün imkanlarıyla seferber edildiğini belirten Erdoğan "Hali hazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle bu sayı her geçen saat daha da artıyor. Depremden kurtulan felaketzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer malzemeler afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi" dedi. "Uzmanlar bu deprem için 'Dünyada örneği yok' diyor" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan şöyle devam etti:



Cumhurbaşkanı Yardımcımız AFAD merkezinde çalışmaları yürütüyor, biz de sahadaki arkadaşlarımız ile sürekli irtibat içerisinde gelişmeleri takip ederek gereken müdahaleleri yapıyoruz. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir, çetin kış şartları sebebi ile deprem bölgesine arama kurtarma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor.

Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesinde yolları kullanmamasının gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Sağlıkta bölgeye bine yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakla görevli toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır.

Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız, ihtiyaç halinde kullanılması için kan bağışı yapıyor. TSK kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra, deniz kuvvetlerimizin 10 gemisi ile hava kuvvetlerimizin kargo uçakları tahliye ve nakliye çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet ve jandarmamız afet bölgesinin her yerinde görev başındadır.

İnsansız hava araçlarımızı da devreye aldık. STK'larımızın gösterdiği samimi gayretin de yakın şahidiyiz. Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerine ara vermiş otellerin afetzedelere hizmet vermesi için gerekli ayarlamalar yapılıyor sadece Antalya'da 50 bin yatak şimdiden hazırlanmıştır.



70 ÜLKEDEN YARDIM TEKLİFİ ALDIK

Başkan Erdoğan ayrıca "Şu ana kadar 70 ayrı ülkeden yardım teklifi aldık, bizi telefonla arayan 18 devlet ve hükümet başkanı ile görüştük. Bu zor günde yardım desteğini iletmek üzere bizleri arayan mesaj gönderen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun desteği, moral etkisiyle bizim için kıymetlidir. Duaları ile milletimizin yanında yer ala gönüllü coğrafyamızın dört bir yanındaki her bir kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.



ERDOĞAN: HER İŞİ HIZLA YAPACAĞIZ

Deprem bölgelerinde OHAL ilan edildiğini de sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 ilimizi afet bölgesi ilan ediyor ve 3 ay süreyle OHAL ilan ediyoruz. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak, ardından enkaz kaldırma ve ardından da yeniden inşasına hızla başlayacağız. Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun" dedi.



HAVALEDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD'ın, ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk Lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.