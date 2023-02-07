Lucia Bosetti: Adana'da durum dramatik

Çukurova Belediyespor forması giyen İtalyan voleybolcu Lucia Bosetti, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaşadıklarını İtalyan basınına anlattı. Bosetti "Durum çok dramatik" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

Lucia Bosetti, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşadıklarını ANSA'ya anlattı.

"ADANA'DA DURUM DRAMATİK"

Bosetti "Adana'da durum dramatik. Şehirden çıkmak için her yolu deniyoruz ama şu anda çok zor görünüyor." dedi. Kendi durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Bosetti, "Evler kullanılamaz durumda ve sanırım arabada uyuyacağız. Bana yazan herkese, onlara iyi olduğumu söylemek istiyorum. Türkiye için dua ediyorum." dedi.