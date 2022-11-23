Haberler Deprem Son dakika deprem haberleri | Düzce'de okullar tatil mi? - 23 Kasım Düzce, Sakarya, İzmit, İstanbul okul var mı? - Deprem sonrası okul tatil mi?

Son dakika deprem haberleri | Düzce'de okullar tatil mi? - 23 Kasım Düzce, Sakarya, İzmit, İstanbul okul var mı? - Deprem sonrası okul tatil mi?

Düzce'de gecenin son saatlerinde meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar veirlen ihbarlar dahilinde 1'i ağır 22 yaralı bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay da birçok kişinin merak ettiği okul konusuna açıklık getirdi. İşte Düzce'de okullar tatil mi? - 23 Kasım Düzce, Sakarya, İzmit, İstanbul okul var mı? Deprem sonrası okul tatil mi? sorularının cevabı...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 07:40 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 08:00
Son dakika deprem haberleri | Düzce'de okullar tatil mi? - 23 Kasım Düzce, Sakarya, İzmit, İstanbul okul var mı? - Deprem sonrası okul tatil mi?

Son dakika deprem haberleri... Düzce'nin Gölyaka ilçesinin merkez üssü olarak açıklandığı deprem, saat 04.08'de meydana geldi. Büyüklüğü 6.0 olarak açıklanan sarsıntı başta Sakarya, İzmit, İstanbul, Ankara olmak üzere birçok çevre ilde de hissedildi. Vatandaşların hava sıcaklığına aldırmadan kendilerini dışarı attığı sarsıntının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay, okullar konusuna açıklık getirdi. İşte Düzce'de okullar tatil mi? - 23 Kasım Düzce, Sakarya, İzmit, İstanbul okul var mı? Deprem sonrası okul tatil mi? sorularının cevabı...

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

23 KASIM DÜZCE, SAKARYA, İZMİT, İSTANBUL OKUL VAR MI?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Vali Kaldırım, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Ancak İzmit ve İstanbul'da okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

1'İ AĞIR 22 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08'de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

"TESPİTLER YAPACAĞIZ"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin çok şiddetli hissedildiğini belirterek, "Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür." dedi.

İnsanların sokağa çıktığını ve kentte artçı sarsıntılar hissedildiğini dile getiren Özlü, "Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda." diye konuştu.

Kentte elektriklerin kesik olduğunu aktaran Özlü, "Henüz hava karanlık, tespitler yapacağız ama şu ana kadar gelen kötü bir haber çok şükür yok." ifadesini kullandı.

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