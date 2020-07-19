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19 Temmuz 2020, Pazar
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Onazi dahil edilmedi

Onazi dahil edilmedi

Denizlispor bugün 'a konuk olacak. 21.00'da başlayacak olan müsabakada alt adalesinde ödem oluşan kadroya dahil edilmedi.

Denizlispor bugün 'a konuk olacak. 21.00'da başlayacak olan müsabakada alt adalesinde ödem oluşan kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır takımdan ayrı olarak çalışan Tiago Lopes iyileşerek kadrodaki yerini aldı. Öte yandan, Yukatel Denizlispor'da Rodallega, , ve Ogenyi Onazi'nin 3'er sarı kartı bulunuyor.
  1. 19.7.2020
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