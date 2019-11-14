Horoz’da istifa
Süper Lig'de kötü günler geçiren Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Taner Atilla, yaklaşık 8 yıldır görev aldığı yeşil-siyahlı yönetimden ailevi nedenlerden dolayı istifa ettiğini açıkladı.
Süper Lig'de kötü günler geçiren Denizlispor'da Başkan Yardımcısı Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Taner Atilla, yaklaşık 8 yıldır görev aldığı yeşil-siyahlı yönetimden ailevi nedenlerden dolayı istifa ettiğini açıkladı.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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