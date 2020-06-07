Rize tek yürek
Teknik direktör Ünal Karaman, Galatasaray maçı için net konuştu: Her maç final niteliğinde ve kazanmaktan başka düşüncemiz yok.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'da söz hocanın... Takımın başında yalnızca bir maça çıkan teknik direktör Ünal Karaman, zorlu bir sürece girdiklerini belirterek, "Artık her maç final niteliğinde. En iyi şekilde hazırlanıp, antrenmanlarda yaptıklarımızı sahada da ortaya koymalıyız. Bunun için de takımda yardımlaşma büyük önem taşıyor. Oyuncularımız her maçı kendi içinde ayrı değerlendirerek oynarsa bizim için sonuç çok daha iyi olur" dedi.
'BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ'
Karaman, sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 2.5 ay futboldan uzak kalmak sadece futbolcuları değil bizleri de etkiledi. Ancak biz işimize bakıp bir an evvel en iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. Seyircisiz oynayacak olmak belki bu süreçte konsantremizi iki katına çıkarmamızı da beraberinde getirecek. Bu anlamda da oyuncularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bu hazırlıklarımızın karşılığını Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir rakip karşısında almak istiyoruz."
YEŞİL-MAVİLİLER YARIN ÇALIŞACAK
Teknik direktör Ünal Karaman, G.Saray maçı için umut dolu sözler sarf ederken, Rizesporlu futbolcular da hız kesmiyor. Karaman'ın yönetiminde dün tesislerinde taktik ağırlıklı çalışan Karadeniz ekibi, bugün yapacağı iznin ardından yarın hazırlıklara devam edecek.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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