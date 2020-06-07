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07 Haziran 2020, Pazar
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tek yürek

Rize tek yürek

, maçı için net konuştu: Her maç final niteliğinde ve kazanmaktan başka düşüncemiz yok.

'in 27. haftasında 'ı konuk edecek 'da söz hocanın... Takımın başında yalnızca bir maça çıkan , zorlu bir sürece girdiklerini belirterek, "Artık her maç final niteliğinde. En iyi şekilde hazırlanıp, antrenmanlarda yaptıklarımızı sahada da ortaya koymalıyız. Bunun için de takımda yardımlaşma büyük önem taşıyor. Oyuncularımız her maçı kendi içinde ayrı değerlendirerek oynarsa bizim için sonuç çok daha iyi olur" dedi.

'BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ'

Karaman, sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 2.5 ay futboldan uzak kalmak sadece futbolcuları değil bizleri de etkiledi. Ancak biz işimize bakıp bir an evvel en iyi şekilde hazırlıklarımızı tamamlamalıyız. Seyircisiz oynayacak olmak belki bu süreçte konsantremizi iki katına çıkarmamızı da beraberinde getirecek. Bu anlamda da oyuncularımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bu hazırlıklarımızın karşılığını Galatasaray gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir rakip karşısında almak istiyoruz."

YEŞİL-MAVİLİLER YARIN ÇALIŞACAK

Teknik direktör Ünal Karaman, G.Saray maçı için umut dolu sözler sarf ederken, Rizesporlu futbolcular da hız kesmiyor. Karaman'ın yönetiminde dün tesislerinde taktik ağırlıklı çalışan ekibi, bugün yapacağı iznin ardından yarın hazırlıklara devam edecek.

  1. 7.6.2020
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