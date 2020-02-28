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28 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Çaykur Rizespor Hasan Kartal: Karadeniz derbisi iki taraf için de kritik

Hasan 'dan derbisi yorumu

Hasan Kartal'dan Karadeniz derbisi yorumu

'in 24. haftasında yarın 'a konuk olacak 'un kulüp başkanı Hasan , dostluk içinde bir derbisi geçmesi temennisinde bulundu.

, yaptığı açıklamada, 'nin kentinde şehit düşen askerler bulunduğunu hatırlatarak, böyle bir dönemde konuşmanın çok güç olduğunu dile getirdi.

'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti. Kartal, önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, "Üst üste hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Rakibimiz şampiyonluk yarışı içerisinde. İki taraf açısından da kritik bir maç oynayacağız. derbisinin centilmence olacağına inanıyorum. İyi oynayan kazanır." ifadelerini kullandı.

Teknik kadroya ve futbolculara güvendiğinin altını çizen Kartal, "Taraftarların içinde olduğumuz zorlu süreçte kendi takımlarına odaklanacaklarına inanıyorum. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Kartal, futbolcularla bir araya gelerek, özel bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi.


  1. 28.02.2020
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