Rize 19’luk yeteneği kaptı
Çaykur Rizespor, TFF 3. Lig ekibi Pazarspor'da forma giyen Mithat Pala'yla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Pazarspor'da kalacak 19 yaşındaki orta saha, "Büyük bir takımda oynamak hayalimdi. Layık olmaya çalışacağım" dedi.
Çaykur Rizespor, TFF 3. Lig ekibi Pazarspor'da forma giyen Mithat Pala'yla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Pazarspor'da kalacak 19 yaşındaki orta saha, "Büyük bir takımda oynamak hayalimdi. Layık olmaya çalışacağım" dedi.
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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