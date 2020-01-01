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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Rize 19’luk yeteneği kaptı

Rize 19’luk yeteneği kaptı

, TFF 3. Lig ekibi Pazarspor'da forma giyen 'yla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Pazarspor'da kalacak 19 yaşındaki orta saha, "Büyük bir takımda oynamak hayalimdi. Layık olmaya çalışacağım" dedi.

Çaykur Rizespor, TFF 3. Lig ekibi Pazarspor'da forma giyen 'yla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar Pazarspor'da kalacak 19 yaşındaki orta saha, "Büyük bir takımda oynamak hayalimdi. Layık olmaya çalışacağım" dedi.

  1. 1.1.2020
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