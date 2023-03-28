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Özer Hurmacı: “Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum”

Bursaspor'da futbol sorumlusu görevine getirilen Özer Hurmacı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Futbolculuk kariyeri ile ilgili olarak, “Son bir maça çıkıp yeşil sahalara veda edeceğim” diyen Özer, “Burada uzun yıllar kalıp, Bursaspor’u basamak basamak en üst seviyeye taşımak istiyorum. Tekrar hak ettiği yere getirene kadar bu şehirden ayrılmak istemiyorum” dedi. İşte detaylar...

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 18:34
Özer Hurmacı: “Bursaspor’u en üst seviyeye taşımak istiyorum”

Bursaspor'da Futbol Sorumlusu görevine getirilen Özer Hurmacı, basın mensuplarının karşısına geçti. Hem futbolcu hem de takımın başında yer alacak ilk isim olacak olan tecrübeli isim, "Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Başkanıma ve yönetimime teşekkür ederim. Bana böylesine büyük bir görevi ve sorumluğu verdikleri için Bursa bir futbol şehir, Bursaspor çok büyük bir değer. Ülkemizin 5. şampiyonu, tarihini saymakla bitmez. Camianın güvenini arkadamda hissetmem onur ve gurur verici. Onları mahçup etmemek için bütün çalışma azmimimle teknik direktör olarak vermek için herkese söz verebilirim. Kendime ve futbolcularımıza çok güveniyorum. Her şeyin çok iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL ERTEKİN'E TEŞEKKÜR EDERİM"

'Kariyerinde böyle bir adım atacağını tahmin etmiş miydin?' sorusuna Özer Hurmacı şu yanıtı verdi: "Hayal ve tahmin etmiştim. Şu anki durumda böyle bir planın çıkması sürpriz oldu. Kötü de gitmeyen ikinci yarıda böyle bir karar alındı. İsmail Hocama da teşekkür ederim. Onun da sağlık sıkıntısı vardı. Ama o fedakarlık yaptı. Savaşan bir yapısı vardı. Çıkışa çıkan bir takım emanet etti. Bundan sonra da bizi destekleyecektir. Ben teknik direktör olmak istiyordum. Rabbim de bana bunu nasip etti. Türkiye'nin en büyük kulüplerinde nasip etti. Zoraki bir durum olmadığı sürece, sakatlık olmadıkça, saha içinde olma taraftarı değilim. Olmayacağım da mümkünse. Takımı ve ekibi yönetim bu kritik virajdan çıkmamız lazım."

"BİZ GÖNÜLDEN SEVDİĞİMİZ YERLERDEN AYRILMAYIZ"

Özer, öncelikle fikstürle alakalı konuşarak, "Maç, maç gitmeyi tercih ediyorum. Önce Perşembe günkü maçı kazanmak için çalışacağız. 2019 yılında Bursa'ya geldim, 3 ay önce gelmedim. Biraz ara verdik ama gönülden bir ayrılık olmadı. Biz gönülden sevdiğimiz bir yerden ayrılmayız. Bursaspor'a yeni gelmedim. Buradaki gençlerin 4 sene önceki hallerini biliyorum. Bu gençlere teknik direktörlük yapma şansım var. Onlara katkıda bulunabileceğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Bütün bilgi birikimimi onlara aktaracağım. Kazanma ve kazanma alışkanlığını onlara yüklemeye çalışacağım. Bir insanı, bir takımı geliştirirken onun amacı olmalı. Kazanmak da dünyanın en güzel hislerinden bir tanesi" dedi.

"BURSASPOR FORMASINI SON BİR KEZ GİYECEĞİM"

"Hislerim paha biçilemez" diyerek sözlerine devam eden Özer Hurmacı, "Absürt bir durum olmadıkça teknik direktör olarak devam edeceğim. Mecburiyet inşallah olmaz ve sahaya çıkmam. Takımı üstlere çıkarırsam, Bursaspor formasını dolu tribünler önünde giyerek futbolculuk kariyerimi noktalamak istiyorum. Bu da benim hayalim" ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET GÜCER, BURSASPOR'DA

Bursaspor'da futbol sorumluluğu görevine getirilen Özer Hurmacı'nın ekibi merak ediliyordu. Genç çalıştırıcı, konuyla ilgili olarak, "Kapsamlı düşüncelerim vardı. Biraz acil bir durum gelişince yine kafamdaki isimlerle çalışmak istediğimi belirttim. Başka kulüplerde çalışanlar da var. Hürriyet Gücer Hocam ekibimde. Kısa süre içinde yine bir arkadaşım daha katılacak. Saydığım hedefler için kapsamlı bir ekibim olacak. İnşallah bunu da görürüz" dedi.

"BURSASPOR'U HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEDEN BU ŞEHİRDEN AYRILMAM"

37 yaşındaki futbol adamı, çalışma prensibiyle ilgili olarak da, "Takım oyunundan bahsedebilirim. Olgun atak geliştiren, coşkulu oynayan bir Bursaspor izletmek istiyorum. Ben daha iki gündür buradayım. Yıllarca bunları hayal ettim. İnşallah düşündüklerimi burada sahaya yansıtmak için bütün coşkumla bunun mücadelesini vereceğim. Özel oyuncularımızdan en yüksek verimi almak istiyoruz. Sakatlıklar olabilir ama benim kafamdaki Bursaspor, coşkulu ve birlikte hareket edebilen olmalı. Güzel bir Bursaspor hayal ediyorum. İyi futbolcularla, iyi futbol oynanır ama iyi bir takım her zaman bundan da öndedir. Taraftarımızın bizden ne beklediğini çok iyi biliyorum. Oyunculara güvendiğim için bu taşın altına elimi soktum. Bunların hepsinin farkındayım. Burada uzun yıllar kalıp, Bursaspor'u basamak basamak en üst seviyeye taşımak istiyorum. Tekrar hak ettiği yere getirene kadar bu şehirden ayrılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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