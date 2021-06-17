Haberler Bursaspor Bursaspor'da OHAL!

Bursaspor'da OHAL!

Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlılarda seferberlik ilan edildi. Valisi’ni ziyaret eden yönetim, yasağın kalkması için tüm şartları zorluyor

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Bursaspor'da OHAL!
Transfer yasağı nedeniyle geçtiğimiz sezondan takviye yapamayan 'da seferberlik. Transfer tahtasının açılması için şartları zorlayan yeşil-beyazlı yönetim, dün Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Başkan ile yöneticiler ve 'in yer aldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu. Gülgüler, kısa sürede yasağı kaldırmayı hedeflerken, teknik direktör de transfer edilecek isimleri belirledi, "Yönetim büyük çaba sarf ediyor. Her şey yolunda giderse 7-8 takviye yapacağız" dedi.
SON DAKİKA