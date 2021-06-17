Bursaspor'da OHAL!

Transfer yasağı nedeniyle geçtiğimiz sezondan takviye yapamayan Bursa'da seferberlik. Transfer tahtasının açılması için şartları zorlayan yeşil-beyazlı yönetim, dün Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Başkan Hayrettin Gülgüler ile yöneticiler Emin Adanur ve Tamer İşler'in yer aldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu. Gülgüler, kısa sürede yasağı kaldırmayı hedeflerken, teknik direktör Mustafa Er de transfer edilecek isimleri belirledi, "Yönetim büyük çaba sarf ediyor. Her şey yolunda giderse 7-8 takviye yapacağız" dedi.