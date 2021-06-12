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borç rakamlarını açıkladı

. Lig’de mücadele eden , resmi internet sayfasından borçlarını açıkladı. ’un genel toplamda Euro bazında 7 milyon 840 bin, Dolar bazında 556 bin, CHF 566 bin, Lirası olarak da 8 milyon 249 bin 628 TL borcu bulunuyor

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:58
Bursaspor Kulübü borç rakamlarını açıkladı

. Lig'de mücadele eden , resmi internet sayfasından Transfere Engel Futbol Ailesi Borçları, Borçları ve de Yargılama Aşamasındaki Futbol Aile Borçlarını açıkladı.

Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "5 Haziran Cumartesi günü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu görevi devralan Yönetim Kurulumuz Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı ; devraldıkları tarih itibari ile kulübün Transfere Engel Futbol Ailesi Borçları, Lisansa Engel Futbol Ailesi Borçları ve de Yargılama Aşamasındaki Futbol Aile Borçlarını şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna açıkladı." Buna göre Bursaspor'un genel toplamda Euro bazında 7 milyon 840 bin, Dolar bazında 556 bin, CHF 566 bin, Lirası olarak da 8 milyon 249 bin 628 TL borcu bulunuyor.

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