Timsah şov

Bursaspor'un iki önemli değeri Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla'nın kaderleri, yeşil beyazlı kulüpte bir kez daha kesişti. Timsah, geçen sezon takımın başında yer alan Mustafa Er ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Genç teknik adamın ekibinde; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz yer aldı. Timsah'ta '10' numaralı forma ile özdeşleşen Arjantinli yıldız, 8 sezon görev aldığı Bursa formasıyla pek çok önemli başarılar elde etti. 2009-10'daki Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından olan Batalla'nın Bursaspor'daki kariyerinde antrenörlüğü yapan Er, aynı zamanda Arjantinli efsane ile sıkı bir dostluğa da sahip. Pek çok taraftar, gerek yeni yönetime; gerekse Mustafa Er ve Batalla'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

ALACAKLAR ÖDENDİ

Bursaspor'un yeni başkanı Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur yönetimi, ilk icraatı gerçekleştirdi. Yönetim, toplamda 698 bin 288 TL olan personel ve teknik heyet alacaklarını bir önceki yönetimle birleşerek ödediğini açıkladı.

Serkan YETIŞMIŞOĞLU