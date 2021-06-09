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Başkanlığa ’in geldiği , geçen sezon takımın başındaki ’le 3 yıllık anlaştı. Yardımcılığına da efsane kaptanı ’yı getirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Timsah şov

'un iki önemli değeri ve 'nın kaderleri, yeşil beyazlı kulüpte bir kez daha kesişti. , geçen sezon takımın başında yer alan Mustafa Er ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Genç teknik adamın ekibinde; Pablo Martin Batalla, , , , ve yer aldı. Timsah'ta '10' numaralı forma ile özdeşleşen Arjantinli yıldız, 8 sezon görev aldığı formasıyla pek çok önemli başarılar elde etti. 2009-10'daki şampiyonluğunun mimarlarından olan Batalla'nın Bursaspor'daki kariyerinde antrenörlüğü yapan Er, aynı zamanda Arjantinli efsane ile sıkı bir dostluğa da sahip. Pek çok taraftar, gerek yeni yönetime; gerekse Mustafa Er ve Batalla'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

ALACAKLAR ÖDENDİ
Bursaspor'un yeni başkanı ve yönetimi, ilk icraatı gerçekleştirdi. Yönetim, toplamda 698 bin 288 TL olan personel ve teknik heyet alacaklarını bir önceki yönetimle birleşerek ödediğini açıkladı.

Serkan YETIŞMIŞOĞLU

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