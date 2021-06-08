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Teknik Direktör ’le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberi... , geçtiğimiz sezon da takımın başında olan 41 yaşındaki teknik adam ’le 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 09:10
Bursaspor Teknik Direktör Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladı

. Lig ekiplerinden 'da Teknik Direktör 'le yola devam edilme kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve yeşil-beyazlı kulübün kongresini beklemeye başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıl daha Bursaspor'un başında olmaya devam edecek. başkanlığında önderliğinde yola çıkan , resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; , , , , , 'a, görevlerinde başarılar diliyoruz."

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