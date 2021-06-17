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’le 2 yıllığına anlaştı

. Lig ekiplerinden önemli bir imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, sözleşmesi sona eren ’le 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 17:33
Bursaspor Cüneyt Köz’le 2 yıllığına anlaştı

, sözleşmesi biten 'le 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

. Lig ekiplerinden Bursaspor, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, sözleşmesi sona eren Cüneyt Köz'le 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "İki sezondur Bursasporumuzun formasını giyen başarılı defans oyuncusu Cüneyt Köz ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Tesislerimizde yapılan görüşmeye Başkanımız ve Futbol Şube Sorumlusu Yardımcımız katıldı.Anlaşmanın kulübümüze ve Cüneyt Köz'e hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz."

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