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'un gözü Umut Meraş'ta!

'dan ekiplerinden 'a transfer olan Umut Meraş için, yeşil-beyazlılar satış payı beklemeye başladı. Milli futbolcunun EURO 2020 sonrası satılması halinde Bursaspor bonservis bedelinin yüzde 15’ine sahip olacak.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 14:13
Bursaspor'un gözü Umut Meraş'ta!
'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ın bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kulübünün, kararını EURO 2020'den sonra vereceği öğrenildi. ise bu transferden yüzde 15 pay alacak.
. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kongre heyecanı yaşanırken, bir yandan da gelecek olan maddi gelirlerin yolu gözleniyor. Geçtiğimiz sezon her iki dönemde de transfer tahtasını açamayan ve mali anlamda zor günler yaşayan yeşil-beyazlı kulüpte, yeni başkan 5 Haziran'da belli olacak. Oyuncularını elde tutmak isteyen Bursaspor'da gözler Umut Meraş transferine çevrildi. 'nın Le Havre takımında forma giyen milli futbolcu, satılması halinde yeşil-beyazlı kulüp, bonservis bedelinin yüzde 15'ine sahip olacak.

GÖZLER EURO 2020'DEKİ PERFORMANSINA ÇEVRİLDİ

Umut Meraş'ın, özellikle 'in yanı sıra birçok kulübünden de teklif aldığı öğrenildi. Başta olmak üzere ve 'ın da ilgilendiği iddia edilen Umut Meraş için Le Havre'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi. Fransız kulübü ise şu an için beklemeye geçti. Le Havre'nin, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını EURO 2020'deki performansından sonra vereceği öğrenildi. Le Havre'nin, Umut Meraş'ın şampiyonada göstereceği performansa göre bonservis bedelinde artış yapması bekleniyor.

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