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Son dakika spor haberleri: doktoruna ameliyat olma nedenini açıkladı!

'da geçirdiği sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalacak olan , doktoruna ameliyat olması ile ilgili çıkan söylentilere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, "Sağlığımı düşündüğüm için böyle bir karar verdim" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:28
Son dakika spor haberleri: İsmail Çokçalış Galatasaray doktoruna ameliyat olma nedenini açıkladı!

. Lig ekiplerinden 'un, maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan 'ın doktorlarına ameliyat olması, camiada tepkiye neden olmuştu. Genç futbolcu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İsmail Çokçalış, şunları söyledi:

"Hakkımda çıkan dedikodular için bir açıklama yapmak istedim. Başkanımız ile ameliyat öncesi ameliyat programlarını yaparken bana 'senin sağlığın bizim için her şeyden önemli istediğin yerde ameliyat olabilirsin' dedi ve istediğim yerde ameliyat olabileceğime dair arkamda durdu. Bu süre zarfı içerisinde karar vermek çok kolay olmadı. Doktoru olduğu için değil, sağlığımı düşündüğüm için böyle bir karar verdim. Başkanımız gerek masraflar gerek ihtiyaçlarım konularında yanımda durdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."

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