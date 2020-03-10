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10 Mart 2020, Salı
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Hedefe varacağız

Hedefe varacağız

Son 3 maçta berabere kalan ’da Başkan , “’den 3 puanla ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan , son 3 maçından beraberlikle ayrılırken, zirvedeki rakipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 'un da haftayı 1'er puanla kapatmasıyla bir nebze olsun teselli buldu. Başkan , hedefleri doğrultusunda, var güçleriyle çabaladıklarını söyledi. Kaybedilmiş hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Başkan Mestan, "Geçen haftaki sıralama değişmedi. Çok kritik bir sürece girdik. maçından galibiyetle ayrılıp, yolumuza güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz. İnşallah hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e yükseleceğiz" diye iddialı konuştu.
  1. 10.3.2020
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