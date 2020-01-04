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04 Ocak 2020, Cumartesi
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1. Lig’in en iyisi

1. Lig’in en iyisi Timsah

1. Lig’in seyirci sayısında geçtiğimiz sezona göre yüzde 13,22 oranında artış yaşandı.

Süper Lig'den gelen , BB ve Akhisar bu artışta etkin bir rol oynadı. 12 bin ortalamayla 1. Lig'de zirvede yer alan 'ı 6 bin 500'e yaklaşan Erzurumspor takip etti.
  1. 4.1.2020
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