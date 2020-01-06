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06 Ocak 2020, Pazartesi
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: " takımıyız"

Burak Kapacak: "Süper lig takımıyız"

: Biz takımıyız. Takımca inançlıyız, bu yıl çıkacağız. : ’dan çıkış yok. Hocamızla Süper Lig’e döneceğiz.

'un gelecek vadeden isimleri ile taraftarlara şampiyonluk mesajları verdi. Burak Kapacak kendisini ilk 'nın sağ bekte denediğini aktarırken, savunma zafiyeti yaşadığı için kanat bölgesine geçtiğini aktardı. Bekteki stilini Arsenalli Bellerin'e benzettiğini söyleyen 20 yaşındaki isim, sağ açıkta ise Quaresma'yı örnek aldığını aktardı. Bursaspor'un takımı olduğunu söyleyen Kapacak, "Bu yıl çıkmak istiyoruz, tüm takımın inancı da bu yönde. İnşallah da biz çıkacağız. Galibiyetle başlayıp, bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.

HAYALİM PREMIER LİG

Timsah'ın 17 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, "30 puan topladık ama 3'ü cezayla silindi. Şu anda en tepede olmak isterdik. Bunu telafi edeceğiz. Hedefimiz şampiyon olmak ve bu yolda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 'dan çıkmak zor. İbrahim hocayla Süper Lig'e döneceğiz" dedi. gibi 'de boy göstermek istediğini aktaran Akman, "Dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Cenk abi gibi Premier Lig'de oynamak en büyük hayalim. Ama tabii ki , gibi ligler de çok iyi. Oraları da oynamak isterim. 'ı örnek alıyorum" diye konuştu.

  1. 6.1.2020
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