Es-Es Belek’te iki maç yapacak
Eskişehirspor, ligin ikinci yarısının kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Mustafa Özer yönetiminde çalışan Es-Es 12 Ocak'a kadar Belek'te kalacak.
Eskişehirspor, ligin ikinci yarısının kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Mustafa Özer yönetiminde çalışan Es-Es 12 Ocak'a kadar Belek'te kalacak. Kırmızı-siyahlılar Karagümrük ve Hansa Rostock takımı ile hazırlık maçı yapacak.
- 6.1.2020
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