Es-Es Belek’te iki maç yapacak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Es-Es ’te iki maç yapacak

Es-Es Belek’te iki maç yapacak

, ligin kamp hazırlıklarını 'da sürdürüyor. yönetiminde çalışan Es-Es 'a kadar 'te kalacak.

, ligin kamp hazırlıklarını 'da sürdürüyor. yönetiminde çalışan Es-Es 'a kadar 'te kalacak. Kırmızı-siyahlılar Karagümrük ve Hansa Rostock takımı ile hazırlık maçı yapacak.
  1. 6.1.2020
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