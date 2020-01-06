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06 Ocak 2020, Pazartesi
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"Bambaşka bir olacak"

"Bambaşka bir Bolu olacak"

, "İkinci yarıda bambaşka bir Boluspor takımı olacak" dedi. İki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Özköylü, "Tarihleri 8 Ocak ve olarak planladık. Takımları kısa sürede seçeceğiz" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İkinci yarıda bambaşka bir Boluspor takımı olacak" dedi. İki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Özköylü, "Tarihleri 8 Ocak ve olarak planladık. Takımları kısa sürede seçeceğiz" yourumunu yaptı.
  1. 6.1.2020
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