"Bambaşka bir Bolu olacak"
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İkinci yarıda bambaşka bir Boluspor takımı olacak" dedi. İki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Özköylü, "Tarihleri 8 Ocak ve 12 Ocak olarak planladık. Takımları kısa sürede seçeceğiz" dedi.
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "İkinci yarıda bambaşka bir Boluspor takımı olacak" dedi. İki hazırlık maçı yapacaklarını belirten Özköylü, "Tarihleri 8 Ocak ve 12 Ocak olarak planladık. Takımları kısa sürede seçeceğiz" yourumunu yaptı.
- 6.1.2020
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