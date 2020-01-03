Bursaspor'da Akyüz ve Çalık sesleri
Bursaspor, Denizlispor'un kamp kadrosuna almadığı Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'ı kadrosuna katmak istiyor. Özellikle Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in, Akyüz ve Çalık'ı takımında görmek istediği öğrenildi.
Bursaspor'un ikinci yarı öncesi transfer politikasının hızlı geçmesi bekleniyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde iş dünyasının destekleriyle düzenlenecek 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasının tanıtımı yarın yapılacak.
BTSO kampanya çerçevesinde mali krize olan Bursaspor'a, transfer konusunda da yardımcı olacağı öğrenildi. Özellikle Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in, Denizlispor'un geçen sezon Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan ve ikinci yarı kampına dahil edilmeyen Mehmet Akyüz ve Burak Çalık'ı takımında görmek istediği öğrenildi. Ayrıca kampa dahil edilmeyen Recep Niyaz ve Oğuz Yılmaz'a yeşil-beyazlı takımın ilgisinin olduğu belirtildi.
- 03.01.2020
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