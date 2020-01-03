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03 Ocak 2020, Cuma
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'da Akyüz ve Çalık sesleri

Bursaspor'da Akyüz ve Çalık sesleri

, Denizlispor'un kamp kadrosuna almadığı ve 'ı kadrosuna katmak istiyor. 'in, Akyüz ve Çalık'ı takımında görmek istediği öğrenildi.

'un öncesi politikasının hızlı geçmesi bekleniyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası () öncülüğünde iş dünyasının destekleriyle düzenlenecek 'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasının tanıtımı yarın yapılacak.

BTSO kampanya çerçevesinde mali krize olan Bursaspor'a, transfer konusunda da yardımcı olacağı öğrenildi. 'in, Denizlispor'un geçen sezon 'e çıkmasında büyük rol oynayan ve ikinci yarı kampına dahil edilmeyen ve 'ı takımında görmek istediği öğrenildi. Ayrıca kampa dahil edilmeyen ve 'a yeşil-beyazlı takımın ilgisinin olduğu belirtildi.

  1. 03.01.2020
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